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  4. MasterChef Azize'nin son hali çok şaşırtmıştı! Şefler sorunca estetiklerini açıkladı

MasterChef Azize'nin son hali çok şaşırtmıştı! Şefler sorunca estetiklerini açıkladı

14.09.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonunda dikkat çeken isimler arasında yer alan Azize Polat yaşadığı değişimle çok şaşırtmıştı. Görenlerin tanıyamadığı Azize dün akşam geçirdiği estetik operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

MasterChef All Star sezonu ile ekrana gelmeye devam ediyor. Haftanın belirli günleri yayınlanan programda yarışan Azize Polat yaşadığı değişimle gündem oluyor.

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Mehmet Şef'in "Azize sendeki değişimden sonra sana da güzel bir makyaj firmasından reklam teklifi gelir herhalde" demesinin üzerine Azize "Şef vallahi fazla bir şey yok ya. Ben bu insanları anlamadım" diyerek sitem etti.

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Azize daha sonra "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" dedi.

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DANİLO ŞEF'TEN ANGELİNA JOLİE YORUMU

Danilo Şef "Genetik Adana güzelliği bu. Bana bir gün biri 'Azize Angelina Jolie'ye benziyor' yazdı." deyince Somer Şef "Doktora giderken onunla mı gidiyorsun? 'Ben böyle olmak istiyorum' mu diyorsun? Resim taşıyor musun yanında?" diye sordu.

masterchef azize estetiklerini açıkladı

Azize "Hayır şef. Ben sadece kendimi mutlu hissediyorum. Kendimi mutlu hissettiğim için yaptım. Ama yani çok da bir şey yok açıkçası." yanıtını verdi.

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