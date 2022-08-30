Masterchef babagannuş nasıl yapılır? Patlıcanın en güzel hali babagannuş tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde 7 bölgeye ait tarifler yapılacak. Biribirinden farklı tarifler arasında babagannuş da bulunuyor. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli babagannuş tarifini çıkarmak için yarışacaklar. Babagannuşun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için en lezzetli babagannuş tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.
Patlıcan çoğu yemeğe yakışan ve sık kullanılan bir sebzedir. Patlıcan ile bir çok yemek ve meze elde edilebiliyor. Köz patlıcan, biber, domates ve soslar ile bir araya gelen bu lezzet ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor.
İşte babagannuş tarifi;
Biber ve patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve döverek ezin.
Soğanı minik minik doğrayıp az sıvı yağ koyduğunuz tavada kavurun. Biber salçası ve baharatları ekleyin.
Soğan ve ezilmiş patlıcanları, ince doğranmış domatesleri ve maydanozları derince bir kapta karıştırın.
AFİYET OLSUN!
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