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Masterchef babagannuş nasıl yapılır? Patlıcanın en güzel hali babagannuş tarifi malzemeleri ve yapılışı

30.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babagannuş tarifi nasıl yapılır sorusu masterchef seyircileri tarafından merak konusu oldu. Masterchef Türkiye'de ikinci kaptanlık oyunu ile takımlar belli oldu. Şefler bugün dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan 7 bölgenin farklı lezzetlerini istedi. Bunlardan biri de babagannuş tarifi. Babagannuş tarifini denemek isteyen kişiler babagannuşun en lezzetli ve pratik tarifini internette sorguluyor. Peki, Masterchef babagannuş nasıl yapılır? En güzel babagannuş tarifi malzemeleri ve yapılışı...

Masterchef babagannuş nasıl yapılır? Patlıcanın en güzel hali babagannuş tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde 7 bölgeye ait tarifler yapılacak. Biribirinden farklı tarifler arasında babagannuş da bulunuyor. Yarışmacılar en güzel ve lezzetli babagannuş tarifini çıkarmak için yarışacaklar. Babagannuşun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Denemek isteyenler için en lezzetli babagannuş tarifinin malzemelerini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.

BABAGANNUŞ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patlıcan çoğu yemeğe yakışan ve sık kullanılan bir sebzedir. Patlıcan ile bir çok yemek ve meze elde edilebiliyor. Köz patlıcan, biber, domates ve soslar ile bir araya gelen bu lezzet ağızlarda muhteşem bir tat bırakıyor.

İşte babagannuş tarifi;

BABAGANNUŞ İÇİN GEREKEN MALZEMLER

  • 4 tane patlıcan
  • 2 tane kırmızı biber
  • 3 tane yeşil biber
  • 1 tane orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 tane domates
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Limon suyu
  • Karabiber
  • Kırmızı biber

BABAGANNUŞ.1

BABAGANNUŞ TARİFİ YAPILIŞI

  • Biber ve patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve döverek ezin.

  • Soğanı minik minik doğrayıp az sıvı yağ koyduğunuz tavada kavurun. Biber salçası ve baharatları ekleyin.

  • Soğan ve ezilmiş patlıcanları, ince doğranmış domatesleri ve maydanozları derince bir kapta karıştırın.

  • Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve dövülmüş sarımsakları ekleyin, karıştırın.

AFİYET OLSUN!

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