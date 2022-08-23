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Masterchef bamya çorbası nasıl yapılır? Konya'nın meşhur lezzeti bamya çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı

23.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef 23 Ağustos 2022 tarihli bölümünde şefler yarışmacılardan bamya çorbası yapmalarını istedi. Bamya çorbası tarifini ilk kez duyanlar bamya çorbası tarifinin malzemelerini ve yapılışını merak ediyor. Bamya çorbası nasıl yapılır sorusu bu akşam sıklıkla sorgulanacak. Masterchef ana kadronun şekillenmesiyle tam olarak başlamış oldu. Peki, kuru bamya çorbası nasıl yapılır? En lezzetli bamya çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı...

Masterchef bamya çorbası nasıl yapılır? Konya'nın meşhur lezzeti bamya çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef bamya çorbası tarifi, 23 Ağustos akşamı yayınlanacak olan Masterchef yeni bölümün fragmanını izleyenler tarafından merak ediliyor. Programı yakından takip eden izleyiciler kuru bamya çorbası tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kuru bamya çorbası tarifini denemek isteyenler için en lezzetli ve pratik bamya çorbası tarifi malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

BAMYSA

BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Etli bamya çorbası Mevlana şehri Konya’nın en sevilen yemeklerinden biridir. İpe dizilerek kurutulmuş çiçek bamyalar ve küçük kuşbaşı doğranmış dana eti, limon suyuyla birlikte çorbaya asıl lezzetini verir.

BAMYA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

  • 300 gr kuzu kuşbaşı
  • 2 adet büyük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tatlı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Üzerini geçecek kadar sıcak su

Bamyaları haşlamak için:

  • 100 gr kuru bamya
  • Üzerini geçecek kadar sıcak su
  • 1 çay kaşığı limon tuzu

BAMYA ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

  1. Kuru bamyalarımızı elimizle avalayarak üzerindeki küçük küçük tüylerin dökülmesini ve temizlenmesini sağlıyoruz.

  2. Temizlediğimiz bamyaları kaynar suyun içinde 10 dakika haşlıyoruz haşlarken içine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz.

  3. Yumuşayan bamyalarımızın suyunu süzüp üzerine soğuk su ilave edip şokluyoruz.Bamyalarımızın iplerini çıkarıyoruz.

  4. Etleri suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz üzerine tereyağını ekleyip ince kıyılmış soğanları rengi değişene kadar kavuruyoruz.

  5. Soğanlar kavrulduktan sonra salçaları ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz.

  6. Suyumuzu ilave edip bamyalarımızı ekliyoruz. Suyumuz kaynayınca tuzumuzu ilave edip ocağımızın altını kısıp, 35 dakika kısık ateşte pişiriyoruz.

  7. Çorba kıvamlanınca en son limon tuzunu da ekleyip, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz.

  8. Bamyayı sıcak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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