Masterchef bamya çorbası nasıl yapılır? Konya'nın meşhur lezzeti bamya çorbası tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef bamya çorbası tarifi, 23 Ağustos akşamı yayınlanacak olan Masterchef yeni bölümün fragmanını izleyenler tarafından merak ediliyor. Programı yakından takip eden izleyiciler kuru bamya çorbası tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Kuru bamya çorbası tarifini denemek isteyenler için en lezzetli ve pratik bamya çorbası tarifi malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Etli bamya çorbası Mevlana şehri Konya’nın en sevilen yemeklerinden biridir. İpe dizilerek kurutulmuş çiçek bamyalar ve küçük kuşbaşı doğranmış dana eti, limon suyuyla birlikte çorbaya asıl lezzetini verir.

BAMYA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

300 gr kuzu kuşbaşı

2 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzerini geçecek kadar sıcak su

Bamyaları haşlamak için:

100 gr kuru bamya

Üzerini geçecek kadar sıcak su

1 çay kaşığı limon tuzu

BAMYA ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

Kuru bamyalarımızı elimizle avalayarak üzerindeki küçük küçük tüylerin dökülmesini ve temizlenmesini sağlıyoruz. Temizlediğimiz bamyaları kaynar suyun içinde 10 dakika haşlıyoruz haşlarken içine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Yumuşayan bamyalarımızın suyunu süzüp üzerine soğuk su ilave edip şokluyoruz.Bamyalarımızın iplerini çıkarıyoruz. Etleri suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz üzerine tereyağını ekleyip ince kıyılmış soğanları rengi değişene kadar kavuruyoruz. Soğanlar kavrulduktan sonra salçaları ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Suyumuzu ilave edip bamyalarımızı ekliyoruz. Suyumuz kaynayınca tuzumuzu ilave edip ocağımızın altını kısıp, 35 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Çorba kıvamlanınca en son limon tuzunu da ekleyip, 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Bamyayı sıcak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



