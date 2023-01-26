Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! All Star kararını açıkladı

Masterchef ile ünlenen Şef Barbaros Yoloğlu değişimiyle gündemdeydi. İmajını değiştiren ve bir hayli kilo veren Masterchef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü.

Yarışma esnasında ve sonrasında büyük takdir toplayan Yoloğlu, işletme sayısını kısa süre içinde 10’a çıkarmayı planladığını ifade etti.

4 burger şubesi açarak işleri büyüten Barbaros Yoloğlu, Karadenizekonomi'ye konuştu. Yoloğlu, düzenlenecek All-Star yarışmasına katılacağını söyledi.

Masterchef All-Star için de oldukça iddialı olan Yoloğlu, yoğun iş temposuna rağmen yarışmaya kesinlikle katılacağını ve kupayı Samsun Cumhuriyet Meydanı’na getireceğini dile getirdi.

