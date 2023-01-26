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Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! All Star kararını açıkladı

26.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra işleri büyüttü. 4 tane burgerci açan Masterchef Barbaros Yoloğlu paraya para demese de yarışmadan da vazgeçmiyor. Masterchef Barbaros "All-Star kupasını Samsun’a getireceğim" dedi.

Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! All Star kararını açıkladı

Masterchef ile ünlenen Şef Barbaros Yoloğlu değişimiyle gündemdeydi. İmajını değiştiren ve bir hayli kilo veren Masterchef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü.

Yarışma esnasında ve sonrasında büyük takdir toplayan Yoloğlu, işletme sayısını kısa süre içinde 10’a çıkarmayı planladığını ifade etti.

Ekran Alıntısı

4 burger şubesi açarak işleri büyüten Barbaros Yoloğlu, Karadenizekonomi'ye konuştu. Yoloğlu, düzenlenecek All-Star yarışmasına katılacağını söyledi.

Masterchef All-Star için de oldukça iddialı olan Yoloğlu, yoğun iş temposuna rağmen yarışmaya kesinlikle katılacağını ve kupayı Samsun Cumhuriyet Meydanı’na getireceğini dile getirdi.

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Masterchef Barbaros Yoloğlu

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