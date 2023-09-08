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MasterChef Barış'tan şeflerden şoke eden istek! "Benimle kız istemeye gelir misiniz?"

08.09.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Yeni bölüm fragmanına ise bu hafta Kırmızı Takım’da yarışan Barış’ın isteği damga vurdu. Barış’ın isteğinin ardından şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MasterChef’te bu hafta Kırmızı Takım ve Mavi Takım arasında heyecanlı bir mücadele gerçekleşiyor. Bu akşam yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecekler. Bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

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Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Kırmızı Takım’da yarışan Barış’ın isteği damga vurdu. Dilara’nın kaptanlığında yarışan Barış "Danilo Şefim siz benle kız istemeye gelir misiniz?" diye sordu. Barış'ın isteği karşısında şaşıran Danilo Şef "Senin sevgilin mi var?" dedi.

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Barış ise "Yani olursa gelmez misiniz kız istemeye?" yanıtını verdi. Danilo Şef "Gelirim tabii ki de aşk olsun. Olmaz mı ya" demesinin üzerine Barış "Gerçekten söylüyorum" dedi.

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Somer Şef "Ne diyeceksin gidersen?" cümlesiyle konuşmaya katıldı. Ortamda herkesin gülmeye başlamasının ardından Danilo Şef kız isteme cümlelerini söylemeye çalıştı.

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