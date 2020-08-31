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MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Berk İlter nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 02:33 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de ilk 16 yarışmacı arasına kalan Berk İlter son bölümde elenerek yarışmaya veda etti. MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden olan Berk İlter, son bölümde Gülşah ve Uğur ile final elemesine kaldı. Ancak şeflerin istediği yemeği başarılı yapamayan Berk İlter, MasterChef'e veda etti. Peki MasterChef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Berk İlter nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmacısı olan 20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı. Ancak MasterChef'in son bölümünde Berk İlter yarışmadan elendi.

BERK İLTER KİMDİR?

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20 yaşındaki Berk İlter, yarışmaya İstanbul’dan katılmaktadır. 13 yaşında bu mesleğe karar verdiğini ifade eden Berk, Etiler Turizm Otelcilik ve Anadolu Meslek Lisesi’ni seçerek eğitimine bu yolda bir yön vermiş; dört yıllık lise eğitimi süresince iki farklı yerde staj yaparak tecrübe edinmiştir. 15 yaşına geldiğinde Rennassaince Bosphorus Hotel’de, 16 yaşında Fransa’nın Lyon bölgesinde Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Berk İlter, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye okumak için İsviçre’ye gitmeye karar vermiştir.

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“BHMS” adlı okuldan henüz ikinci sınıftayken kabul gören Berk, İsviçre’de de iki staj yapmıştır. Oradaki ilk stajını Waldhaus Flims Hotel’de tamamlayan Berk İlter, son stajını ise dünyanın en pahalı otellerinden biri olan President Wilson’da, yine Michelin yıldızlı bir restoranda yapmıştır.

6 ay önce mezun olan ve İstanbul’a geri dönen Berk İlter, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanarak yeni bir başlangıç yapmıştır.

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