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MasterChef Berker kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav kaç yaşında ve nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 02:34 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasının ana kadrosuna yedeklerden katılan Berker Başmanav, MasterClass yarışmasını kazanmayı başardı. MasterChef'te ünlü şeflerin verdiği MasterClass eğitiminin ardından yarışmaya geçildi. MasterClass oyununda üç şefin de istediği şekilde en iyi deniz ürünleri tabaklarını yapan Berker Başmanav, MasterClass ödülünü kazandı. MasterChef 2020'de 10 Eylül MasterClass'ını kazanan yarışmacı Berker kimdir? Kaç yaşında, nereli? MasterChef Berker'in hayat hikayesi.

MasterChef Berker kimdir? MasterChef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav kaç yaşında ve nereli?

MasterChef 2020'de üç turda gerçekleştirilen MasterClass yarışmasını kazanan isim Berker oldu. Berker Başmanav, MasterChef 2020'de önce kadayıflı karides, ardından niyokki ve son olarak da ıstakoz yapan yarışmacılardan en başarılı tabağı çıkarmayı başardı.

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MASTERCHEF BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

Berker Başmanav, 24 yaşında. Aşçı. Aslen Sakarya Hendekli olan Berker, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör, beş yıl da profesyonel aşçılık yapmış. Evde ise butik pasta yapıyormuş. Normal süre dolduktan sonra Mehmet şef, tezgahta yemek tabağı dışında bir şey kalmayacak diyerek otuz saniye süre verdi. Mutfak hızını ölçüyorum dediği bu sınavı Berker başarı ile geçti.

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Babasını kaybettikten sonra annesi işe gittiği için evde yalnız kalması nedeniyle çok küçük yaşlarda mutfağa girdiğini, ailesinin de bu konuda ona çok destek olduklarını söyledi.

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MasterChef Türkiye ilk turunda Berker Başmanav, turna yemişi sosu eşliğinde enginarlı keşkek ve kuzu pirzola yapmış ve üç şefin evet oyunu almayı başarmıştı.

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