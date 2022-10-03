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MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? Meğer Sabancı ailesinin aşçısıymış!!

03.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacısı Büşra Zambak programın ön plana çıkan isimleri arasında yer alıyor. Bu hafta 25 bin TL'lik ödülün sahibi olan Büşra Zambak'ın, Sabancı ailesiyle bağlantısı duyanları şaşırttı. Peki MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? Meğer Sabancı ailesinin aşçısıymış!!

MasterChef Büşra Zambak, ilk turda dil balığı yapmış ve jürilerden üç evet almıştı. Başarısını göstermeye devam eden Zambak'ın hayatı sorgulanmaya başlandı. Büşra Zambak Güler Sabancı’ya, üst düzey ceo’lara yemek yapıyor. Peki MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? Meğer Sabancı ailesinin...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

İtalyan mutfağına ilgi duyan Zambak, fotoğrafçılık da yapıyor.Denizli doğumlu Büşra Zambak 25 yaşındadır. MasterChef yarışmasına İstanbul'dan katıldı. Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini hedeflediğini açıklamıştı.

MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? Meğer Sabancı ailesinin...

GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI

Üst düzey ceo'lara yemek yapan Büşra Zambak, Güler Sabancı'nın aşçısıymış...

MasterChef Büşra Zambak kimdir? MasterChef Büşra Zambak kaç yaşında ve nereli? Meğer Sabancı ailesinin...

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef yaşında
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