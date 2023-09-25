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MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Uyanık hangi yıl MasterChef Şampiyonu oldu?

25.09.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık, All Star sezonunun 99. bölümüne konuk olan isimler arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada heyecan had safhada olacak. Peki, MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık hangi yıl yarıştı?

MasterChef Cemre kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemre Uyanık hangi yıl MasterChef Şampiyonu oldu?

Cemre Uyanık, MasterChef All Star'ın bugün ekrana gelecek olan 99. bölümü öncesi merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Eski MasterChef Şampiyonu Cemre Uyanık hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Cemre Uyanık'nın hayatı ve biyografisi...

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CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi.

Cemre Uyanık aslen Şanlıurfalı'dır.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünden 2015 yılında mezun olan Cemre daha sonra ise mesleğe atıldı. MasterChef Türkiye’ye de İstanbul’dan katılmıştı.

Okuduğu üniversite adına pek çok yarışmaya katılan Cemre Uyanık, uluslararası yemek fuarlarında da yemek yapmış sonrasında ise ABD'ye gidip bir Fransız restoranında stajına devam etmişti.

2018 yılında ise New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak 11 ay boyunca çalışan Cemre Uzak Doğu mutfağına büyük ilgi duymuştur.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK HANGİ YIL YARIŞTI?

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda rakiplerini eleyerek şampiyon olmuştur.

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