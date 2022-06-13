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MasterChef Cemre Uyanık "Dolar gibi yükselişteyiz" notuyla paylaşınca...

13.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışması ile adını duyuran Cemre Uyanık yarışma sonrası yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. MasterChef Cemre Uyanık "Dolar gibi yükselişteyiz" notuyla fotoğrafını paylaşınca son hali takipçilerini ikiye böldü.

MasterChef Cemre Uyanık "Dolar gibi yükselişteyiz" notuyla paylaşınca...

MasterChef 2019 yılında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yarışmada tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık son pozuyla takipçilerini ikiye böldü.

Instagram'da 164 bin takipçisi bulunan yetenekli şef Cemre Uyanık "Dola gibi yükselişteyiz. Diyebilir miyiz?" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Hayranlarının bir kısmı Cemre Uyanık'ın değişim yaşadığı söylerken bir kısmı da yarışmadaki haliyle aynı olduğunu söyledi.

Ekran Alıntısı

Takipçilerini ikiye bölen Cemre Uyanık zaman zaman son haliyle gündeme gelen bir isim.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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