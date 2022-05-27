MasterChef Cemre Uyanık'ın son pozlarına yorum yağdı! "Manken olmaya mı karar verdin?"

MasterChef yarışmasında öne çıkan isimler yaptıkları paylaşımlarla yarışmadan sonra da adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık. Yarışmada naif ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz elbisesiyle boy gösteren Cemre Uyanık'ın gören takipçileri ikiye bölündü. Kimi MasterChef Cemre'ye "Manken mi olacaksın?" derken kimi ise çok güzel göründüğünü ve manken olması gerektiğini söyledi.

Cemre Uyanık'ın bazı takipçileri ise eski yarışmacıya "Masterchef imajın en iyisiydi" yorumlarında bulundu.

