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MasterChef Cemre Uyanık'ın son pozlarına yorum yağdı! "Manken olmaya mı karar verdin?"

27.05.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Yarışmanın sevilen isimlerinden olan Cemre Uyanık'ın beyaz elbisesiyle boy gösterdiğini gören takipçileri ikiye bölündü. MasterChef Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" yorumları yağdı.

MasterChef Cemre Uyanık'ın son pozlarına yorum yağdı! "Manken olmaya mı karar verdin?"

MasterChef yarışmasında öne çıkan isimler yaptıkları paylaşımlarla yarışmadan sonra da adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık. Yarışmada naif ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz elbisesiyle boy gösteren Cemre Uyanık'ın gören takipçileri ikiye bölündü. Kimi MasterChef Cemre'ye "Manken mi olacaksın?" derken kimi ise çok güzel göründüğünü ve manken olması gerektiğini söyledi.

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Cemre Uyanık'ın bazı takipçileri ise eski yarışmacıya "Masterchef imajın en iyisiydi" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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