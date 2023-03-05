MasterChef Cemre Uyanık yemek tarifi paylaşınca tepki çekti! "Ah vahlara değil sistem ve çözümlere ihtiyaç var"

MasterChef 2019'da rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık değişimi ile sosyal medyada gündeme geliyordu. Ülkemizi sarsan depremlerden sonra deprem bölgesine giden pek çok yarışmacıdan biri olan Uyanık günler sonra yemek paylaşımı yapınca tepki çekti.

"Deprem felaketinden önce çektiğim bir videoydu. Umarım işinize yarar" diyerek glutensiz bir tarif paylaşan yarışmacıya "Şimdi çadırda veya sokakta yaparlar. Çok işlerine yarar, dalga mı geçiyorsunuz?" tepkisi geldi.

Cemre Uyanık ise bu yoruma anlam veremedi ve şu açıklamayı yaptı:

"İzmir depreminde bir çölyak hastasına bir süre glutensiz yemekler yaptım. Bazı insanların maalesef alerjileri, intoleransları var ve buna dikkat etmezlerse ölümle sonuçlananları bile oluyor. Siz hangi yönden bakıyorsunuz bilemiyorum fakat ben çoğunlukla ‘mantık’ çerçevesinden bakıyorum olaylara. Ah vahlara değil sistem ve çözümlere ihtiyaç var. Umarım bir şeyleri anlamışsınızdır."

