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MasterChef dalyan köfte tarifi: Dağılmayan dalyan köfte nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar bu sefer dalyan köfte tarifi hazırladı. En güzel dalyan köfteyi yapmak için yarışan yarışmacılar ortaya harika lezzetler çıkardı. Siz de evinizde dalyan köfte hazırlamak istiyorsanız tarifimizi not edebilirsiniz.

MasterChef dalyan köfte tarifi: Dağılmayan dalyan köfte nasıl yapılır?

Türk mutfağının en özel lezzetlerinden olan dalyan köfte, dün akşam MasterChef Türkiye yaerışması ile ekranlara geldi. İzleyicilerin internette aradığı bu enfes tarif ise kısa zamanda trend oldu. Usta bir şef gibi dalyan köfte tarifi hazırlamak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir kilo dana kıyma
Bir su bardağı galeta unu
2 adet soğan
2 adet yumurta
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir adet havuç
Bir su bardağı haşlanmış bezelye
5 adet haşlanmış yumurta
Bir yemek kaşığı salça
Yarım su bardağı su
Bir tatlı kaşığı tuz
Pul biber
Karabiber

YAPILIŞI

Geniş ve derin yoğurma kabına kıyma, soğan, yumurta, galeta unu, sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın. Malzemeleri iyice yoğurun.
Hazırladığınız köfte harcını iki yağlı kağıt ortasına koyun ve merdaneyle yaklaşık bir parmak kalınlığında açın.

Sonrasında içerisine haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç ve yumurtayı koyun. Kıymayı, iç harcı kapatacak şekilde rulo haline getirin. Dikkatli bir şekilde pişirme kağıdını kapatarak yuvarlayın.

Üzerine bir kat daha pişirme kağıdı sardıktan sonra 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

45 dakika sonunda köfteyi fırından çıkarın. Hazırladığınız salçalı suyu köftenin üzerine dökün. Tekrar fırına verin ve bu sefer 15 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.


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