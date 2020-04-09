Masterchef Danilo Zanna'dan parmak ısırtacak tatlı tarifi!

Masterchef yarışmasının sempatik jürisi Danilo Zanna, evde kaldığı anları takipçileriyle paylaştı. Modern görünümlü şapkasıyla sempatik pozlar verdikten sonra anne-baba özlemini ve koronavirüs salgını geçince yapmak istediklerini anlattı. Paylaşımları arasında İtalya'daki günlerine ait bir fotoğraf göze çarptı. Ülkesine gideceği günleri sabırla beklerken günlük yaşamına ait bir bölümü sosyal medya hesabına yansıttı.

SICAK AİLE ORTAMINDA RENKLİ BİR GÜN

Güne sporla başladıktan sonra baklava yemek istediğini esprili bir dille belirtirken oğlu Zeno Tibet ile İtalyanca dersleri gözlerden kaçmadı. Her defasında Türkiye'yi sevdiğini belirten şef, lezzetli bir ezogelin çorbası da yaptı. 15 Nisan 1982 doğumlu olan Danilo Zanna, aşçılığın getirdiği beceri sayesinde doğum günü pastasını kendi kendine yapacağını söyledikten sonra seçim konusundaki kararsızlığını anlattı. Zanna, takipçilerinden pasta türünü belirlemek için yardım istedi ve İtalya'nın meşhur pastalarından Saccer ile Babba seçeneklerini sundu.

ENFES ÇİKOLATALI ATIŞTIRMALIK TARİFİ!

Tatlı sevenler için Danilo Zanna'nın sosyal medyadaki lezzet dolu paylaşımları sayesinde evde kalmak keyifli hale geliyor. İtalyan şef Danilo yaptığı tatlı ile takipçilerinin vazgeçemeyeceği bir tarif sundu. Tam bir enerji deposu tarif paylaşan ünlü aşçı, tarifi aktarırken yine esprili bir dil kullandı. İşte Danilo Zanna usulü karantina tatlısı: