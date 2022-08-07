Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar yedek kadroya girmek için Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya yemeklerini beğendirmek için kıyasıya yarıştı. Peki MasterChef Doğukan kimdir? Doğukan Güneş nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF DOĞUKAN KİMDİR?

Doğukan Güneş 22 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Selçuk İMKB Anaadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunudur.

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.



