TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu tüm heyecanı ile devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. İki tur gerçekleşen gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Eylül 2022 MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 20 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için mücadele verdiler. Köfte tarifleri ile 9 çeşit köfte tarifi yapan takımların yemeklerini şefler tadarak puanladılar. Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 20 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan tuzlu balık hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Tolga dokunulmaz seçildi. Masterchef Tolga dokunulmazlığı alarak eleme adaylarından birini belirledi.

MASTERCHEF 20 EYLÜL ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, ilk eleme adayı olarak Fatma Nur'u seçti. İkinci eleme adayı ise Görkem oldu.

