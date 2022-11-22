MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 22 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her gün farklı bir konsept ile karşımıza çıkan MasterChef'te bu akşam Dünya Kupası rüzgarı esti. 22 Kasım akşamı MasterChef'te yarışmacılar FIFA sıralamasında en üstte yer alan ülkelerin meşhur lezzetlerini yaparak dokunulmazlık mücadelesi verdiler. Kaybeden takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için yarışarak eleme potasından kurtulmaya çalışacaklar. Peki MasterChef 22 kasım Salı kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 22 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek yarıştılar. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan FIFA Dünya Kupası'nda yer alan ve FIFA sıralamasında en üstte yer alan ülkelerin yemeklerini yapmalarını istedi. Bu ülkeler: Senegal, Belçika, İran, Avustralya ve Brezilya oldu. Ayrıca dokunulmazlığı kazanana 10 bin TL ödül veriliyor.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 22 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele edecekler.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı belli olacak.



