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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 01:12 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül Salı ekrana gelen 67. son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Serhat'ın kaptan olduğu mavi takım ile Barbaros'un kaptanlık yaptığı kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununda pilav yaparak yarıştı. MasterChef'te yarışmacılar bu defa teke tek mücadele etti. Oyun sonunda kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki MasterChef'te takım ve kişisel dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 67. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları ilk defa karşı karşıya geldi. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bu defa teke tek yarıştı. Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan arpa şehriyeli pilav, kuşkonmazlı risotta, Çin pilavı, Özbek pilavı, ciğerli iç pilav, sebzeli bulgur pilavı, patatesli çilav ve hamsili pilav yapmalarını istedi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar teke tek yarıştı. MasterChef yeni bölümde düelloyu kazanan Barbaros, böylece düelloda eşlemeleri seçme şansını elde etti. Barbaros ise kendisine rakip olarak diğer takım kaptanı Serhat'ı seçti. Süre sonunda pilavları tadan ünlü şefler kazanan isimleri açıkladı. Oyun sonunda galip gelen taraf 5-3'lük skorla mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda kırmızı takım yarışmacıları, Somer şefin imza yemeğini yaparak yarıştı. Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre sonunda şefler hazırlanan tabaklarda tadım yaptı. Ve değerlendirme sonucunda en başarılı üç ismi açıkladılar. Bu isimler Barbaros, Duygu, Emir idi. Bu üç isim

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Emir, eleme adayı olarak Elif'i seçti. Takım oylamasında ise en fazla oyu alan isim Duygu oldu ve haftanın ikinci eleme adayı oldu. Böylece Emir ve Duygu bu haftanın ilk eleme adayları oldu.

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