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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler? 6 aralık Salı MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi

07.12.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu 6 Aralık Salı akşamı yayınlandı. Dünya mutfağından pilav tarifleri yapan yarışmacılar ile dokunulmazlığı alan takım belli oldu. MasterChef Türkiye yemek yarışmasında dokunulmazlığı alan takımdan sonra kaybeden takımın yarışmacıları arasından eleme adayları seçiliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler? 6 aralık Salı MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kimler? 6 aralık Salı MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi

Finale doğru yaklaşılan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli olacak. MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. Gecenin sonunda eleme potasına çıkan adaylar ve dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, 6 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 6 Aralık 2022 MasterChef'te eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde takımlar dokunulmazlığı alabilmek için yarıştılar. Oyunda MasterChef jürisi yarışmacılardan, dünya mutfağından pilav tarifleri yapmalarını istedi.

Değerlendirmeler sonucu Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

6 aralık masterchef dokunulmazlık

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele ediyorlar.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dokunulmaz olan yarışmacı Görkem oldu.

6 aralık bireysel dokunulmazlık

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI

MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Eleme adayı takım oylaması sonucunda Ayaz oldu.

6 aralık eleme adayı

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