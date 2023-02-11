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MasterChef ekibiyle deprem bölgesine gitmeyen Somer Sivrioğlu: 'Orada olmak isterdim ama...'

11.02.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye ekibi, depremin ilk gününde depremzedelere yardım etmek için yola çıktı. Yaklaşık 60 bin kişiye yemek dağıtımı yapan ekipte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve MasterChef eski yarışmacıları da vardı. Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada neden deprem bölgesine gidemediğini anlattı.

MasterChef ekibiyle deprem bölgesine gitmeyen Somer Sivrioğlu: 'Orada olmak isterdim ama...'

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte Gaziantep Nizip'e gitmeyen Somer Sivrioğlu, afet bölgesinde olamama sebebini açıkladı.

''İŞLERİMİN BAŞINDA OLMAM GEREKİYOR''

Somer Sivrioğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ''Orada MasterChef Türkiye ekibi ve tüm şef kardeşlerimle birlikte olmayı isterdim ama Sydney'de ailemin ve işlerimin başında olmam gerekiyor. Ama buradan da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

MasterChef ekibiyle deprem bölgesine gitmeyen Somer Sivrioğlu: 'Orada olmak isterdim ama...'

SYDNEY'DE DEPREM İÇİN SATIŞ YAPACAK

Ahbap ve AFAD'a yardım bağışladığını söyleyen Somer Sivrioğlu, Sydney'deki Türk toptancılardan gelen hediyeleri paketleyip satışa sunacağını ve gelirini sistemli bir şekilde deprem bölgesine aktaracağını anlattı.

MasterChef ekibiyle deprem bölgesine gitmeyen Somer Sivrioğlu: 'Orada olmak isterdim ama...'

Hafta başında Gaziantep'te yemek yardımı yapan MasterChef ekibi, dün Malatya'ya ulaştı. Danilo Zanna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İnönü Üniversitesi'nin mutfağını kullandıklarını ve 40 bin kişiye yemek çıkartacaklarını söyledi.

MasterChef ekibiyle deprem bölgesine gitmeyen Somer Sivrioğlu: 'Orada olmak isterdim ama...'


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