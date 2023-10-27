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MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

26.10.2023 23:08 | Son Güncelleme:
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MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilko Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 26 Ekim MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede takımlar sokak yemekleri yaptı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Birçok kişi, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Ekim MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde kırmızı takım ile mavi takım arasında üçüncü eleme oyununu oynandı.

En fazla tabağı beğenilen kırmızı takım gecenin kazananı oldu.

Eleme adayları gecenin sonunda belli oldu.

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26 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 26 Ekim akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan Kıvanç, bireysel dokunulmazlığı kazanarak takım arkadaşlarından Cemre'yi potaya gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın 1. eleme adayı ismi Metin oldu.

Haftanın 2. eleme adayı ismi Barbaros seçildi.

Haftanın 3. eleme adayı Batuhan seçildi.

Haftanın 4. eleme adayı Tanya seçildi.

Haftanın 5. eleme adayı Cemre seçildi.

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