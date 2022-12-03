MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın eleme adayları belli olacak. 3 Aralık MasterChef Türkiye'de oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununda belirlenecek dördüncü eleme adayı merak ediliyor. Oynanan takım ve dokunulmazlık oyunu sonrası "MasterChef'te dördüncü eleme adayı kim oldu, kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?" sorularının cevapları haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazan takım henüz belirlenmedi.

MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayı Burak Kaya, ikinci eleme adayı Tolga ve üçüncü eleme adayı ise GAMZE olmuştu. Dördüncü eleme adayı ise 3 Aralık Cumartesi günü belli olacak.

