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MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

03.12.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de haftanın dördüncü eleme adayı 3 Aralık Cumartesi günü belli olacak. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışma her hafta ilgiyle izleniyor. Giderek azalan yarışmacı adaylar büyük mücadele veriyor. İzleyiciler MasterChef'te kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı, dördüncü eleme adayı kim oldu? Sorularını aratıyor. İşte cevabı...

MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın eleme adayları belli olacak. 3 Aralık MasterChef Türkiye'de oynanan dördüncü dokunulmazlık oyununda belirlenecek dördüncü eleme adayı merak ediliyor. Oynanan takım ve dokunulmazlık oyunu sonrası "MasterChef'te dördüncü eleme adayı kim oldu, kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?" sorularının cevapları haberimizde yer alacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazan takım henüz belirlenmedi.

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MASTERCHEF'TE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayı Burak Kaya, ikinci eleme adayı Tolga ve üçüncü eleme adayı ise GAMZE olmuştu. Dördüncü eleme adayı ise 3 Aralık Cumartesi günü belli olacak.

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