MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef eleme adayı kim oldu? Finale yaklaşırken çok konuşulan 2 yarışmacı potada

MasterChef eleme adayı kim oldu? Finale yaklaşırken çok konuşulan 2 yarışmacı potada

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 07:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de eleme adayı merak ediliyor. Bu hafta eleme potasına giren 4. isim de belli oldu. Şirin, Alper ve Erim'den sonra Eda da eleme potasında yerini aldı.

MasterChef eleme adayı kim oldu? Finale yaklaşırken çok konuşulan 2 yarışmacı potada

Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Finale adım adım yaklaşırken 15 Aralık akşamı eleme adayları merak ediliyor. Haftanın elemesine bir gün kala eleme potasına girecek son kişi bu akşam belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim oldu. Bu hafta kırmızı takımdan bir isim potaya girerken diğer iki isim mavi takımdan oldu.

MasterChef'te kabak ve kimyon kullanarak yaratıcı tabak yaparak ilk turu geçen tek isim oldu. Şeflerin ortak kararı ile oyunun birincisi Beyza oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 071342

MasterChef'te etli yaprak sarmayı yorumlayarak ikinci turu geçen ilk yarışmacı Semih olurken şkinci olarak Kerem turu geçti.

Onur ve Eda sona kalan isim oldu. MasterChef Türkiye 4. eleme adayı Eda oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 071359

Şirin ve Eda son hafta Beyza ile yaşadıkları gerilimle gündeme gelmişti. İkilinin Beyza'ya tavırları ve sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.

Beyza; Şirin ve Eda ile kavga etti! Seyirci isyanda... Beyza; Şirin ve Eda ile kavga etti! Seyirci isyanda...
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay! Annesini poşetle boğdu, kardeşini silahla vurdu

Korkunç olay! Annesini poşetle boğdu, kardeşini silahla vurdu

ABD Suriye'de o ismi arıyor! HTŞ açıklaması: 'Temas halindeyiz'

ABD Suriye'de o ismi arıyor! HTŞ açıklaması: 'Temas halindeyiz'

Tam 361 adet suç kaydı... Daha 10 yaşında ama sabıkası şaşkına çevirdi

Tam 361 adet suç kaydı... Daha 10 yaşında ama sabıkası şaşkına çevirdi

Adliyedeki saldırıda yaralanmıştı! Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Adliyedeki saldırıda yaralanmıştı! Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

Çilli Bom ile ünlenmişti! 5 kişiyle defnedildi

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

MHP'den asgari ücret ve emekli maaşı önerisi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.