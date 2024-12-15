MasterChef eleme adayı kim oldu? Finale yaklaşırken çok konuşulan 2 yarışmacı potada

Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu? Finale adım adım yaklaşırken 15 Aralık akşamı eleme adayları merak ediliyor. Haftanın elemesine bir gün kala eleme potasına girecek son kişi bu akşam belli oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye son haftasında eleme potasına giren isimler Şirin, Alper ve Erim oldu. Bu hafta kırmızı takımdan bir isim potaya girerken diğer iki isim mavi takımdan oldu.

MasterChef'te kabak ve kimyon kullanarak yaratıcı tabak yaparak ilk turu geçen tek isim oldu. Şeflerin ortak kararı ile oyunun birincisi Beyza oldu.

MasterChef'te etli yaprak sarmayı yorumlayarak ikinci turu geçen ilk yarışmacı Semih olurken şkinci olarak Kerem turu geçti.

Onur ve Eda sona kalan isim oldu. MasterChef Türkiye 4. eleme adayı Eda oldu.

Şirin ve Eda son hafta Beyza ile yaşadıkları gerilimle gündeme gelmişti. İkilinin Beyza'ya tavırları ve sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.