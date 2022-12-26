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MasterChef eleme gecesine damga vuran olay! Favori yarışmacı, Somer Şef'in açıklaması sonrası resmen dağıldı: Kimse beklemiyordu!

26.12.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Tolga, Metin, Burak Kaya ve Görkem'in eleme potasında olduğu yarışmada heyecan bir an olsun düşmedi. Somer Şef, gecenin sonunda elenerek hem MasterChef Türkiye'ye hem de hayallerine veda eden ismi açıkladı ismi açıkladı. Tolga kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. İşte Mehmet Yalçın Kaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef eleme gecesine damga vuran olay...

MasterChef eleme gecesine damga vuran olay! Favori yarışmacı, Somer Şef'in açıklaması sonrası resmen dağıldı: Kimse beklemiyordu!

MasterChef eleme gecesinde yaşananlar sebebiyle son bölüm olay oldu. Tolga, Metin, Burak Kaya ve Görkem MasterChef'e devam etmek için hünerlerini sergiledi. Eleme oyunun ilk etabında yarışmacılara kalkan balığı verildi. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; MasterChef yarışmacıları tarafından yapılan yemekleri değerlendirdi.

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MASTERCHEF İZLEYİCİSİNİ YIKAN ELEME

Eleme oyunun ilk etabında Metin birinci, Burak Kaya ikinci olarak potadan kurtulmayı başardı. Görkem ve Tolga ise ikinci etap için tekrar tezgah başına geçti.

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ELENEREK HAYALLERİNE VEDA EDEN YARIŞMACI TOLGA OLDU

Eleme oyununun ikinci etabında hayallerine veda eden isim belli oldu. Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yedeklerden çıkmasına hiç şaşırmadığımız yarışmacılardan birisin. Yemeğe entellektüel bir açıdan bakıyorsun. Aynı zamanda vicdanlı bir açıdan bakıyorsun. Bu da seni çok ileriye götürebilecek bir özellik. Çünkü mutfak eğitimi olmasa bile başka eğitimlerin var.

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SOMER ŞEF'TEN TESELLİ SÖZLERİ: "MASTERCHEF'TE SON 6'YA KALMAK ASLA BAŞARISIZLIK DEĞİL!"

Kendine bizim sektörde çok güzel bir gelecek sağlayacağına inanıyorum. İki yıllık tecrübeyle ilk 6'ya kalmak asla başarısızlık değildi."

Tolga şeflerden hem yemeğe olan yeteneği hem de kişiliği ile ilgili çokça övgü aldı.

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Efendi kişiliğiyle dikkat çeken Tolga'nın elenmesi MasterChef izleyicisini üzdü.

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