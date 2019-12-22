MasterChef eleme gecesine katılmayan Hadise'nin nerede olduğu ortaya çıktı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Fenomen yarışmacı Batuhan'ın elendiği yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı O Ses ekibiyle yarışmaya katıldı. Hadise'nin programda olmaması ise dikkat çekti.

NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

O Ses Tükiye'nin jürileri Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve sunucusu Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde konuk oldu. Fakat Hadise'nin yokluğu dikkat çekti. Bölüm boyunca gözlerin aradığı Hadise'nin programa neden katılmadığı ortaya çıktı.

AİLESİNİN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YARIŞMAYA KATILAMADI

Özellikle Acun Ilıcalı ve Beyaz'ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise'yi aradı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise'nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü. Güzel şarkıcının ailesinin sağlık sorunları nedeniyle programa katılmadığı öğrenildi.

YARIŞMACILARI SURVİVOR'A GÖTÜRÜYOR

Eğlenceli anların yaşandığı programda hayatı boyunca sadece bir kez annesine çay yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı, şefleri hayretler içinde bıraktı. Yere dökülenleri süpürme görevi verilen Acun Ilıcalı, yemek yarışında da tatlıyı üstlendi. Masterchef'te Beyaz, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Saadet'ten oluşan ünlüler takımı yemek olarak kuşkonmaz çorbası, rizotto, salata, çökertme ve krep tatlısı yaptı. Rakipleri olan Masterchef adayları ise tek elleri ile onlara karşı mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı 5 yarışmacıyı ödül olarak Survivor'a konuk edeceğini açıkladı.





