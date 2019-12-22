MAGAZİN

MasterChef eleme gecesine katılmayan Hadise'nin nerede olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı O Ses ekibiyle birlikte MasterChef'e katıldı. Programa katılmayan Hadise'nin ise ailesinin sağlık sorunları nedeniyle gelmediği ortaya çıktı.

MasterChef eleme gecesine katılmayan Hadise'nin nerede olduğu ortaya çıktı

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Fenomen yarışmacı Batuhan'ın elendiği yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı O Ses ekibiyle yarışmaya katıldı. Hadise'nin programda olmaması ise dikkat çekti.

masterchef-e-eleme-gecesine-katilmayan-hadise-nin-12741766_2302_m

NEDEN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

O Ses Tükiye'nin jürileri Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve sunucusu Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde konuk oldu. Fakat Hadise'nin yokluğu dikkat çekti. Bölüm boyunca gözlerin aradığı Hadise'nin programa neden katılmadığı ortaya çıktı.

masterchef-e-eleme-gecesine-katilmayan-hadise-nin-12741766_3928_m

AİLESİNİN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YARIŞMAYA KATILAMADI

Özellikle Acun Ilıcalı ve Beyaz'ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise'yi aradı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise'nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü. Güzel şarkıcının ailesinin sağlık sorunları nedeniyle programa katılmadığı öğrenildi.

masterchef-e-eleme-gecesine-katilmayan-hadise-nin-12741766_1197_m

YARIŞMACILARI SURVİVOR'A GÖTÜRÜYOR

Eğlenceli anların yaşandığı programda hayatı boyunca sadece bir kez annesine çay yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı, şefleri hayretler içinde bıraktı. Yere dökülenleri süpürme görevi verilen Acun Ilıcalı, yemek yarışında da tatlıyı üstlendi. Masterchef'te Beyaz, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Saadet'ten oluşan ünlüler takımı yemek olarak kuşkonmaz çorbası, rizotto, salata, çökertme ve krep tatlısı yaptı. Rakipleri olan Masterchef adayları ise tek elleri ile onlara karşı mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı 5 yarışmacıyı ödül olarak Survivor'a konuk edeceğini açıkladı.

masterchef-e-eleme-gecesine-katilmayan-hadise-nin-12741766_1615_m

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haberÜnlü türkücü dua istemişti! Acı haber
Ünlü model Mama Cax yaşamını yitirdiÜnlü model Mama Cax yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise masterchef neden katışmadı

En Çok Okunan Haberler

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

Yerli otomobil böyle mi olacak? Sosyal medyada gündem oldu

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Rusya ve Çin'in Suriye kararına ABD'den çok sert tepki!

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Ezgi Mola'nın sır sürprizi

Ezgi Mola'nın sır sürprizi

Seda Sayan'dan Onur Büyüktopçu açıklaması: Ekmekle oynama söz konusu değil…

Onur Büyüktopçu açıklaması: Ekmekle oynama söz konusu değil…

Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

İç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti

Milyonerde yarışmacı ikinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Berrak Tüzünataç'ı sinirlendiren 'kıskançlık' sorusu

Berrak Tüzünataç'ı sinirlendiren 'kıskançlık' sorusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.