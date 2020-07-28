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MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 02:45 | Son Güncelleme

MasterChef 2020'de üçlü düelloyu kazanan Emir Elidemir final turuna çıkmayı başardı. Emir Elidemir ile birlikte yarışan diğer iki yarışmacı da ilk turda şeflerin övgüsünü kazanmıştı. MasterChef son bölümde ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınaya yarışmacılardan hamburger yapmalarını istedi. Verilen süre içinde rakiplerine göre daha iyi tabak sunan Emir Elidemir, MasterChef Türkiye 2020'de final turuna çıkan isim oldu. Peki, Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Emir Elidemir kimdir? MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'de final turuna kalmayı başardı. İlk turda şeflerden büyük övgü alan ve izleyicilerin dikkatini çeken Emir Elidemir, üçlü düelloyu kazanan isim oldu. Aynı restoranda çalıştığı arkadaşı Ege Pakalın ile üçlü elemede karşılaşan Emir Elidemir'in turu geçip geçemeyeceği merak ediliyordu. Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin 11. bölümünde Sertaç Tokyay ve iş arkadaşı Ege Pakalın ile üçlü düelloda karşılaştı.

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27 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen ve sonucu merak edilen düelloda yarışmacılardan hamburger yapmaları istendi. Ekmeği, mayonezi, ketçabı, köftesini hazırlayacak olan yarışmacılar, kendi yorumlarını katarak 45 dakika bir hamburger sundular. Şeflerin tadımı sonrasında günün kazanan Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

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MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 26 yaşında ve aşçı olarak Cunda’da bir restoranda çalışıyor. MasterChef Türkiye’ye katılan Ege Pakalın ile aynı restoranda çalışıyor. Daha önce Hollanda, Fransa ve ABD'deki çeşitli restoranlarda çalışan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu. Elinden geldiğince öğrenmek, başarılı olmak ve güzel hareketleri ile insanlara örnek olmak istediği için MasterChef 2020’ye katılmış. 7 yıldır bu işi yaptığını fakat öğrenecek çok şeyi olduğunu belirtti.

Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda kendi yorumunu kattığı barbun yemeği ile şeflerin karşısına çıkmış ve üç şeften de evet oyu almayı başarmıştı.

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