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  4. MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu! Proje yağıyor

MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu! Proje yağıyor

17.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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MasterChef Emir Elidemir pozlarıyla olay oldu! Proje yağıyor

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Emir Elidemir, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu. Emir Elidemir verdiği pozlarla gündemde...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan ve yarışmada üçüncü olan Emir Elidemir sosyal medyayı salladı.

Magnet Quarterly dergisine kapak olan Emir Elidemir'in verdiği pozlara beğeni yağdı. Elidemir samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. Ünlü yarışmacı "Şef olmasaydım profesyonel sporcu olmak isterdim. Ortaokul-lise yıllarımda lisanslı basketbolcuydum. Hayatta keşke dediğim tek şey basketbolu erken bırakmış olmamdır" dedi.

Elidemir kendisine yarışmadan sonra proje yağdığını söyleyerek "Bu sıralar beni en çok MasterChef yarışmasından sonra bana sunulan projeleri değerlendirmek heyecanlandırıyor" dedi.

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MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

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Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994’te doğdu. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Emir Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin), Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin), Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

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2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restoran’da (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbul’daki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir.

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Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.


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