MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir yeni stili ile görenleri şaşırttı!

MasterChef Emir Elidemir vatandaşlar tarafından merak edildi. Emir Elidemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Emir Elidemir yeni stiliyle izleyenlerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu.

Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.

EMİR ELİDEMİR MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmış ve 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmadan elenerek üçüncü olmuştur.

