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MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir yeni stili ile görenleri şaşırttı!

04.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı Emir Elidemir , programın 119. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının yemeklerini tatmak için programa konuk oldu. Genç yarışmacının babası İzmirspor'un eski futbolcularından Hasan Elidemir’dir. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir 20 kişilik fine dining yemekleri üzerine bir ajansla çalıştığını söyledi.

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Emir Elidemir yeni stili ile görenleri şaşırttı!

MasterChef Emir Elidemir vatandaşlar tarafından merak edildi. Emir Elidemir, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan bölümünde yemek tadımı yapacak eski yarışmacılar arasında yer alıyor. Programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından MasterChef Emir Elidemir yeni stiliyle izleyenlerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu.

Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.

EMİR ELİDEMİR MASTERCHEF'TE KAÇINCI OLDU?

Emir Elidemir MasterChef 2020'de yarışmış ve 30 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde yarışmadan elenerek üçüncü olmuştur.

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