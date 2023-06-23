MasterChef Esra kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 8. yarışmacısı Esra Tokelli nereli? Ana kadroya seçildi!

MasterChef Esra kaç yaşında ve nereli gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Daha önce MasterChef'ten elenen Esra Tokelli, bu kez 8. olarak ana kadroya girdi. MasterChef All Star yarışmacısı Esra Tokelli'nin hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte MasterChef Esra ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

1Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 44 yaşında olan Esra, aslen Balıkesirli'dir. Mutfak konusunda eğitim almayan yarışmacı küçük yaşlardan bu yana mutfakta olduğunu belirtiyor.

Sosyal medya üzerinden yemek siparişi alan, hazırladığı yemek ve tatlıların satışını yapan Esra Tokelli, daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuştu. Bir oğlu olduğu bilinen MasterChef Esra, 2023 All Star için mücadele edecek.

MASTERCHEF ESR HANGİ SEZONDA YARIŞTI?

Masterchef 2020'nin ana kadrosunda yer alan Esra Tokelli, Ebru ve Ayyüce'nin kendisine komplo kurduğunu ve kulis yaptıklarını, bu nedenle de elendiğini söylemişti.



