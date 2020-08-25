Masterchef Esra Tokelli'nin Instagram paylaşımları olay oldu! Makyajlı pozları beğenilmedi

Masterchef'in ilk eleme adaylarından olan ve potadan son anda kurtulan Esra Tokelli hayli ilgi çeken bir isim. Başörtülü tek yarışmacı olan Esra Tokelli'nin instagram hesabı merak konusu oldu.

Aşırı makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli daha önce ise Seda Sayan'ın Yemekteyiz programına katılmış.

Instagram'da 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş.

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

41 yaşında ev kadını olan Esra Tokelli'nin bir oğlu var. Bekar bir anne olan Esra Tokelli, eşine dair herhangi bir bilgi vermiyor.



Instagram hesabından kendisi ve yemeklerine dair bolca paylaşım yapan Esra Tokelli, oğluna dair de hiçbir paylaşımda bulunmuyor.