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MasterChef final turunu kim kazandı? Kimler elendi? İşte MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 02:06 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef son bölümde yarışmacılar ana kadroya kalabilmek için şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Heyecan dolu final turunun ardından yarışmacılar arasında ana kadroya kalan iki yarışmacı daha belli olurken, 6 yarışmacı ise elendi. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları kimler oldu? MasterChef son bölümde final turunu kimler kazandı? Hangi yarışmacılar elendi?

MasterChef final turunu kim kazandı? Kimler elendi? İşte MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacıları

MasterChef’te final turuna 28 yarışmacı kalmış ve on dörderli iki gruba ayrılmıştı. İlk grupta yapılan elemeler sonucunda Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer Masterchef 2020 ana kadrosuna seçilmişti. MasterChef'in 9 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen 20. bölümünde geriye kalan sekiz isimden iki kişi ana kadroya girebilmek için yarıştı. MasterChef ana kadroya giremeyen 6 yarışmacı ise elendi.

MASTERCHEF 2020’DE FİNAL TURUNU KİMLER KAZANDI?

MasterChef final turunda kalan son 8 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şeflerin istediği elbasan tava yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

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Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı. Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7. yarışmacısı oldu.

Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktılar. Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı. Sonrasında ise MasterChef jürisi, oybirliği ile ana kadroya seçilen 8. yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladılar.

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MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de iki kişinin ana kadroya seçilmesi sonrasında altı yarışmacı, MasterChef'ten elendi.

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MasterChef Türkiye'ye veda eden isimler, Emel Günoğlu, Didem Devay, Rezzan Atan, Selin Aydın, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç oldu.


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