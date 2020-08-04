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MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 01:14 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de final turu elemeleri başladı. Geçen hafta sona eren üçlü düello turunu geçen yarışmacılar, son on altıya girmek için karşı karşıya geldi. Final turuna kalan 28 yarışmacı, MasterChef Türkiye jürisi karşısında zor bir sınav verdi. Final turunun ilk gününde iki aşamayı da geçen bir yarışmacı, MasterChef 2020'nin ilk 16 yarışmacısından biri oldu. Peki MasterChef Türkiye'nin ilk yarışmacısı kim oldu? İşte MasterChef’te final turunu kazanara ana kadroya giren yarışmacı.

MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 3 Ağustos Pazartesi akşamı 14. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef’te haftanın ilk oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

MASTERCHEF FİNAL TURU SON ALTISINA KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam 14 kişilik ilk grupta yarışmacılar talaş böreği yaparak yarıştı. MasterChef Türkiye final turu başladı. Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki ile bu akşam yarışmada iki oyun oynandı. Bu oyunlardan ilkinde klasik bir yemek talaş böreği yapılması istendi.

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Verilen sürenin sonunda şefler, beş yarışmacının oy birliği, bir yarışmacının oy çokluğu ile son altıya kaldığını açıkladı. Bu isimler ise Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu.

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MASTERCHEF 2020 ANA KADROSUNA GİRMEYİ KİM BAŞARDI?

Sonraki oyunda ise bu altı yarışmacıdan verilen ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Günün sonunda ise bu oyunu kazanan isim belli oldu. MasterChef Türkiye jürisi tadım sonunda Didem Devay'ın en zayıf tabağa sahip olduğunu açıkladı. Beşinci olan isim Ayyüce Kamit, dördüncü sıradaki Esra Tokelli, 3. olan ismi Özgül Coşar olduğunu açıkladı.

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MasterChef 2020 final turu ilk gününde son ikiye kalan isimler arasından Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye’de final turunu geçti. Böylece MasterChef 2020 ana kadrosuna giren ilk yarışmacı Serhat Doğramacı oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL TURUNA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

MasterChef Türkiye’de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı;

Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has…

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