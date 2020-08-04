MasterChef final turunu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye, 3 Ağustos Pazartesi akşamı 14. bölümü ile ekrana geldi. MasterChef 2020 ana kadrosunu oluşturacak 16 yarışmacı kim olacak merak ediliyordu. MasterChef’te haftanın ilk oyununda günün kazananı belli oldu ve şeflerden MasterChef 2020 ana kadrosu yarışmacısı önlüğünü aldı.

MASTERCHEF FİNAL TURU SON ALTISINA KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam 14 kişilik ilk grupta yarışmacılar talaş böreği yaparak yarıştı. MasterChef Türkiye final turu başladı. Son 28 yarışmacı, on dörtlük kişilik iki gruba ayrıldı. Bu gruplardan ilki ile bu akşam yarışmada iki oyun oynandı. Bu oyunlardan ilkinde klasik bir yemek talaş böreği yapılması istendi.

Verilen sürenin sonunda şefler, beş yarışmacının oy birliği, bir yarışmacının oy çokluğu ile son altıya kaldığını açıkladı. Bu isimler ise Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu.

MASTERCHEF 2020 ANA KADROSUNA GİRMEYİ KİM BAŞARDI?

Sonraki oyunda ise bu altı yarışmacıdan verilen ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Günün sonunda ise bu oyunu kazanan isim belli oldu. MasterChef Türkiye jürisi tadım sonunda Didem Devay'ın en zayıf tabağa sahip olduğunu açıkladı. Beşinci olan isim Ayyüce Kamit, dördüncü sıradaki Esra Tokelli, 3. olan ismi Özgül Coşar olduğunu açıkladı.