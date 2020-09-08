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MasterChef Furkan kimdir? Furkan Yalçın MasterChef'te neden ağladı? İşte Furkan Yalçın'ın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 23:44 | Son Güncelleme

Furkan Yalçın, Masterchef Türkiye 2020 programında ana kadrosuna kalmayı başaran 16 yarışmacıdan biri olmuştu. MasterChef'in en dikkat çeken isimlerinden olan Furkan Yalçın, yemekleri ve yarışmacı arkadaşları ile girdiği diyaloglar ile adından söz ettiriyor. Zaman zaman şeflerle yaşadığı tartışmalarla da dikkat çeken MasterChef Furkan yarışmanın son bölümünde ağlayarak stüdyoyu terk etti. Peki Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Furkan'ın hayat hikayesi.

MasterChef Furkan kimdir? Furkan Yalçın MasterChef'te neden ağladı? İşte Furkan Yalçın'ın hayat hikayesi

Furkan Yalçın MasterChef Türkiye son bölümde yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Duygu ile yaşadığı tartışmanın ardından MasterChef Furkan bu kez de Mehmet Şef'in bağırması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Pastacılık yapan MasterChef Furkan aynı zamanda Gastronomi eğitimi alıyor. İşte Furkan Yalçın'ın hayat hikayesi.
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MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2019 seçmelerine katılarak Mustafa Aydın’a elenen Furkan Yalçın’ın şansı bu sene yaver gitmeyi başardı. Genç aşçı eleme turlarının hepsinden başarılı bir şekilde ayrılarak 16 kişilik ana kadroda kendisine yer buldu.
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Babası da kendisini gibi aşçı olan Masterchef yarışmacısı Furkan Yalçın yemek yapmaya olan ilgisinin babasından geçtiğini söylüyor.
Aslen Bartınlı olan Masterchef Furkan Yalçın eğitim ve çalışma hayatının büyük bir kısmını İstanbul'da geçirdi.
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Küçüklüğünden beri yemek yapmaya tutkun olan Yalçın mutfak eğitimine 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’nde başladı. Lise eğitimi devam ederken bir yandan da iş tecrübesi edinmek isteyen Furkan Yalçın, Karaköy’de bulunan birçok kafe ve resturantta çalıştı. Çalıştığı yerlerin menülerini düzenleyerek sektörün içine girmeye başlayan Furkan Yalçın mesleğe aslında bulaşık yıkarak başladığı ifade ediyor. Çin mutfağına karşı özel bir ilgisi bulunan Furkan Yalçın, lise mezuniyetinden sonra ulusal ve uluslarası olmak üzere pek çok yemek yarışmasına katılarak ödülleri göğüsledi.
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Üniversite eğitimi içinde mutfak bölümünü tercih eden Masterchef Furkan Yalçın İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Gastronomi Bölümü’nü kazandı. İş hayatı ve okulu birlikte götürme konusunda zorluk yaşayan Furkan Yalçın eğitimini yarım bırakmayı seçti. 2000 yılında doğan 20 yaşındaki şef adayı pastacılık alanında uzmanlaşarak çalışma hayatını sürdürdü.

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