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MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de tanınan Güzide Mertcan olay yaratan 7 milyon TL'lik villasını satmanın ardından taşındı. Güzide Mertcan, yeni evini YouTube kanalından tanıttı.

MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

Geçtiğimiz sezon TV8'de izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışmasının fenomen yarışmacısı Güzide Mertcan, yeni eviyle gündeme geldi.

Şimdiye kadar 7 milyon TL değerindeki bir villada yaşayan Mertcan, lüks yaşantısıyla sıklıkla adından söz ettirirken olay olan lüks villasını sattığını şu sözlerle duyurmuştu:

''Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz.''

7 milyon TL değerindeki villasını satan Güzide Mertcan, YouTube kanalından bu kez yeni taşındığı evini tanıttı. MasterChef yarışması sayesinde sosyal medyada da fenomen haline gelen Mertcan, helikopter pisti dahi bulunan villa sitesinden bir apartman dairesine taşındığını dile getirdi.

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Güzide Mertcan, yeni evi hakkında şunları söyledi:

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"Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum.

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Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim.
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Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum."


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