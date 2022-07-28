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MasterChef Güzide'nin paylaşımı tepki çekti! "Kutsamak nedir? Hac yapan birine yakışan laf mı?"

28.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef'in 2019 yılında öne çıkan yarışmacılarından Güzide Mertcan lüks yaşantısıyla zaman zaman adından söz ettiriyor. Ev alıp ev satmasıyla ve evlerin fiyatıyla sık sık tepkiler alan MasterChef Güzide'nin son paylaşımındaki sözleri tepki çekti. Güzide Mertcan'ın sözlerine "Kutsamak nedir? Hac yapan birine yakışan laf mı?" yorumları yağdı. İşte yaşananlar...

MasterChef Güzide'nin paylaşımı tepki çekti! "Kutsamak nedir? Hac yapan birine yakışan laf mı?"

MasterChef Türkiye 2019 yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu. Güzide Mertcan lüks villasıyla ve diğer evleriyle sık sık gündeme gelirken sosyal medyada da yıllardır popülerliğini koruyor. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Güzide son olarak bir paylaşım yaptı.

MasterChef Güzide'nin paylaşımındaki "Bazen ben seni unuttum ve sen beni kutsamaya devam ettin" sözleri tepki çekti.

Ancak Güzide Mertcan'ın bu paylaşımı bir alıntıydı ve İngilizce'den çeviriydi. Buna rağmen tepkiler hep benzerdi.

Bir süre önce eşiyle Kabe'den paylaşımlar yapan eski yarışmacıya gelen yorumlardan bazıları şöyle idi:

hphq

  • Kutsamak nedir? Hac yapan birine yakışan laf mı?
  • Aynen ama okurken tam duygusala bağlarken kendimi kutsama kelimesini görünce şok oldum.Bizim dinimizde kutsama yok
  • Kutsama ne Güzide Hanım. Kur’an'da kutsamak nerede geçiyor
  • Yeni umre sonrası bunu düzeltmeniz lazım.
  • Yabancı bir video o yüzden güzide hanım ince düşüncelidir neden yanlış anlıyorsunuz hemen


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Güzide Mertcan
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