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MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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61. bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de şef Danilo Zanna hamburger ekmeği yapımının detaylarını anlattı. İzleyicilerin internette aradığı hamburger ekmeği tarifi ise trend oldu. Peki hamburger ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasının bu akşamki bölümünde yarışmacılar MasterCless aldı. Ünlü şef Danilo Zanna, hamburger ekmeğinin yapılışını ve detaylarını yarışmacılara anlattı. Siz de usta bir şef gibi hamburger ekmeği hazırlamak için tarifimizi not edebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir su bardağı ılık süt
Bir su bardağı ılık su
Bir su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
Bir paket instant maya
Bir yemek kaşığı tuz
3 yemek kaşığı şeker
Susam

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir bakın içine ılık suyu, sütü, mayayı ve toz şekeri alıp iyi bir şekilde karıştırın.
Kabı 10 dakika kadar bekletin ki maya aktifleşsin.
Yaklaşık 10 dakika sonra kaba sıvı yağı, unu ve tuzu ekleyin. Malzemelerin yoğunlaşıp kıvam alması için unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.
Hamuru ağzı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında 45 dakika dinlendirin.
Mayalanma işleminden sonra hamuru dilediğiniz boyutlara bölün ve bezeler haline getirin.
Tepsiye dizdiğiniz hamurları burada yaklaşık 30 dakika daha dinlendirin.
Bezelerin üzerine fırça yardımıyla su sürün. Üzerine susam serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ekmekler kızarana kadar pişirin.

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