MasterChef hamburger ekmeği nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasının bu akşamki bölümünde yarışmacılar MasterCless aldı. Ünlü şef Danilo Zanna, hamburger ekmeğinin yapılışını ve detaylarını yarışmacılara anlattı. Siz de usta bir şef gibi hamburger ekmeği hazırlamak için tarifimizi not edebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir su bardağı ılık süt

Bir su bardağı ılık su

Bir su bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Bir paket instant maya

Bir yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

Susam

YAPILIŞI

Geniş ve derin bir bakın içine ılık suyu, sütü, mayayı ve toz şekeri alıp iyi bir şekilde karıştırın.

Kabı 10 dakika kadar bekletin ki maya aktifleşsin.

Yaklaşık 10 dakika sonra kaba sıvı yağı, unu ve tuzu ekleyin. Malzemelerin yoğunlaşıp kıvam alması için unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.

Hamuru ağzı kapalı bir şekilde oda sıcaklığında 45 dakika dinlendirin.

Mayalanma işleminden sonra hamuru dilediğiniz boyutlara bölün ve bezeler haline getirin.

Tepsiye dizdiğiniz hamurları burada yaklaşık 30 dakika daha dinlendirin.

Bezelerin üzerine fırça yardımıyla su sürün. Üzerine susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ekmekler kızarana kadar pişirin.



