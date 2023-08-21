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MasterChef Hasan kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu?

21.08.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Hasan kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yedeklerden ana kadroya giren genç yarışmacı Hasan Biltekin MasterChef All Star seyircilerinin dikkatini çekti. Programı yakından takip eden seyirciler MasterChef Hasan'ın hayatına dair merak edilen detayları araştırıyorlar. Peki, MasterChef Hasan kimdir kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı ve kaçıncı oldu?

Hasan Biltekin MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. MasterChef 2021 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Hasan Biltekin 21 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna eklendi. Bu gelişmenin ardından Hasan Biltekin hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. İşte MasterChef Hasan Biltekin'in hayatı ve biyografisi...

MASTRCHEFHASAN BİLTEKİN HANGİ YILDA KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef 2021'de büyük başarılara imza atan Hasan Biltekin, 2021 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı. Önceki sezonda şeflere kaşık attırmayı başaran Hasan, final turunda Eren Kaşıkçı ile karşılaşmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Hasan Biltekin kimdir, nereli? MasterChef yarışmacısı Hasan Biltekin kaç yaşında, sevgilisi kim?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Nevşehir'li olan Hasan Biltekin, 29 yaşındadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan Hasan, bu senenin iddialı isimleri arasında yer alıyor. Liseden beri yemek sektörüyle uğraştığını söyleyen Masterchef Hasan, Nevşehir Belediyesporun mutfağında şeflik yapmaktadır. Bugüne kadar farklı farklı yemek yarışmalarına katılan Hasan'ın madalyaları ve kupaları vardır. Hasan, ilk sezonun ardından memleketi olan Nevşehir'de "Hasan Şef Burger & Patisserie" ismini verdiği hamburger restoranını açtı.

MASTERCHEF HASAN

Instagram'da 587 bin takipçisi olan Hasan, hem kendi fotoğraflarını, hem de hazırladığı yemeklerin videolarını takipçileriyle paylaşıyor.

Hasan Biltekin 21 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı olmuştur.

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