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MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İmam bayıldı tarifi!

07.08.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 7 Ağustos 2022 Pazar günü ekrana gelen bölümünde Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacılardan imam bayıldı yapmalarını istedi. Karnıyarığın kıyma yerine bol soğanlı, sarımsaklı ve domatesli iç harcıyla hazırlananı imam bayıldı tarifi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte imam bayıldı tarifi...

MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İmam bayıldı tarifi!

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar imam bayıldı yemeği yaparak final turunu geçmeye çalıştı. Vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki MasterChef imam bayıldı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İmam bayıldı tarifi ve detaylar haberimizde...

İMAM BAYILDI TARİFİ VE MALZEMELERİ

İmam bayıldı yemeği için malzemeler:

  • 5 adet patlıcan
  • 2 büyük boy soğan
  • 3 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • 6-7 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Sıvı yağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz

mc imam bayıldı

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyarak yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.

Ardından tuzunu akıtıp, havlu kağıt ile kurulayıp çevirerek her yönünü sıvı yağda kızartın.

Yağın fazlasını alması için havlu kağıda alın.

İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile ocağa alın ve kavurmaya başlayın.

5 dk. kadar soğanlar kavrulduktan sonra küçük doğranmış biberleri ve sarımsakları ilave edin, bir süre daha kavurun.

Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyerek domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyerek ocaktan alın.
Fırın kabına aldığınız patlıcanların üzerine boydan çizgi şeklinde kesin.

İçlerine hazırladığınız iç harcından doldurun.

Tavada kalan domatesli suyu fırın kabına dökün ve 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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