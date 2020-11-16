MasterChef Junior ne zaman başlıyor? MasterChef Junior Türkiye başvuru nasıl yapılır? İşte MasterChef Junior başvuru şartları

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve her bölümü ilgiyle takip edilen yemek programı MasterChef Türkiye yarışması yepyeni formatıyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili henüz detaylı açıklamalar yapılmamış olsa da MasterChef Junior Türkiye başvuru sürecinin başladığı görülüyor. İşte MasterChef Junior Türkiye ile ilgili tüm merak edilenler...
Yarışmanın ne zaman başlayacağı ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kanalın resmi internet sitesinde başvurular bölümüne tıklayan internet kullanıcıları başvuru alınan yarışmalar arasında MasterChef Junior yarışmasının da yer aldığını gördü. Dolayısıyla yarışmanın başvurularının başladığı görülürken ne zaman ekranlara geleceği ise henüz bilinmiyor. Bunun yanı sıra programın önümüzdeki günlerde ekranlara gelmesi bekleniyor.
MasterChef Junior katılım sağlamak isteyenler için internet üzerinden videolu başvuru alıyor. İnternet sitesinde “Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır” bilgisi yer alıyor. Başvuru yapılacak ekrandaki başvuru formunda ebeveynlerin doldurması gereken çok sayıda bilgi ve soru bulunuyor. MasterChef Junior videolu başvuru yanı sıra adaylardan konuyla ilgili detaylı bilgi de istiyor.
Başvuru formunda kişisel bilgilerin yanı sıra yemek deneyimi ile ilgili de sorular yer alıyor. Bunlar arasında “Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı?”, “Yemek yapma dersleri aldınız mı?”, “Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?”, “Ne sıklıkla yemek yapar?”, “En sevdiği yemek nedir?” ve “Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?” gibi sorular bulunuyor.
Bunların yanı sıra “Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?”, “Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?”, “En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?”, “Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?” ve “Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?” gibi sorulara da cevap verilmesi bekleniyor.
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