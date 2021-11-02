MasterChef jürileri arasında kriz! Somer Sivrioğlu bırakıyor mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması her zaman zirvede yerini alıyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmanın üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor.

Bu sene yine ilgiyle izlenen ve devam eden yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sene değişeceği yine iddialar arasında...

MAAŞ KRİZİ

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında resti çekti.

Fenomen Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal-hareket ve tutumu yapım tarafından hoş karşılanmıyor.

Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı öne sürüldü. Ancak iddialar netlik kazanmadı.

