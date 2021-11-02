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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı?

02.11.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri olan Mehmet Yalçınkaya'nın son görüntüsü gündem oldu. Dudaklarına estetik yaptırdığı iddiası sonrası Mehmet Şef açıklama yaptı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı?

MasterChef Türkiye'de öne çıkan jürilerden olan Mehmet Yalçınkaya programdaki çıkışları kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımlarıyla da konuşulan Mehmet Şef'in son bölümdeki görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya'nın programda dudaklarının şişliği gözlerden kaçmadı. Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya hemen paylaşım yaptı.

Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" dedi.

Ekran Alıntısı

Mehmet Şef'in bu açıklaması bazı takipçilerini ise tatmin etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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