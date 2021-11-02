MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı?

MasterChef Türkiye'de öne çıkan jürilerden olan Mehmet Yalçınkaya programdaki çıkışları kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman kızı Sude Yalçınkaya'nın paylaşımlarıyla da konuşulan Mehmet Şef'in son bölümdeki görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya'nın programda dudaklarının şişliği gözlerden kaçmadı. Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya hemen paylaşım yaptı.

Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" dedi.

Mehmet Şef'in bu açıklaması bazı takipçilerini ise tatmin etmedi.

