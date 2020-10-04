MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya çocukluk fotoğrafını paylaştı!

TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.

Agresif tavırları, sivri dili ve kendine has üslubuyla Mehmet Şef kısa sürede seyirciye kendisini sevdirmeyi başardı.

MasterChef programıyla birlikte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Şef'in takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef'in paylaştığı çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı.

Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak Instagram takipçilerine "iyi geceler" diledi.

Kızı Sude Yalçınkaya ile fotoğrafını paylaşan Mehmet Şef'in neşeli bu pozu binlerce beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.