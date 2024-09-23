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  4. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı gündem oldu! "Uyduruk, para vermem"

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı gündem oldu! "Uyduruk, para vermem"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.09.2024 10:38
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MasterChef'in başarılı jüri üyelerinden biri olan ve yıllardır programda yorumlarıyla gündem olan başarılı şef Mehmet Yalçınkaya'nın deniz mahsülleriyle dolu imza tabağı eleştirilerin hedefi oldu. Kimsenin beğenmediği tabağa "Uyduruk." yorumları yapıldı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı gündem oldu! "Uyduruk, para vermem"

Yullardır MasterChef Türkiye jüri üyesi olarak TV8 ekranlarında karşımıza çıkan Mehmet Yalçınkaya, zaman zaman gergin tavırlarıyla, yarışmacıları azarlamasıyla gündem olan bir isim.

Programda yarışmacıları azarlaması eleştirilere neden olan Yalçınkaya birçok seyirciyi kızdırıyor. Zaman zaman yarışmacıları ağlattığı, stüdyodan kovduğu bile olmuştu. Bir yandan bu hareketleri sevilmese de diğer yandan da aslında seyircilerin kalbini kazanan başarılı bir şef.

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TABAĞINA ELEŞTİRİ YAĞDI!

MasterChef'in en sert, en çok eleştirilen şefi olan Yalçınkaya, şimdi de yaptığı imza tabağı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü şef simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabağı yarışmacılara sundu. Sosyal medyada gündem olan o imza tabak da beğenilmedi.

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Kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları...

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ÇALINTI TARİF İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonunda Mehmet Yalçınkaya çalıntı tarif iddialarıyla gündeme gelmişti. Mehmet Şef imza tabağı olarak Arı adlı bir tatlı sunmuştu. Tatlının daha sonra başka bir şef tarafından 2017 yılında yaptığı ortaya çıkmıştı. Arı tatlısının asıl sahibi Şef Aaron Clouse, "Tam olarak benim yıllar önce yaptığım imza tatlıma benziyor." demişti.

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