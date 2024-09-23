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  4. Masterchef'te kim elendi? Mehmet Şef'in istediği 'okyanus'u yapamadı... "Çok şaşırdım"

Masterchef'te kim elendi? Mehmet Şef'in istediği 'okyanus'u yapamadı... "Çok şaşırdım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 07:10
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Masterchef'te eleme potasına son olarak Muratcan girmişti. Potada yer alan isimler Mehmet Şef'in tabağı olan "Okyanus"u hazırladı. Yudum istenen tabağı çıkaramayınca yarışmaya devam etti.

MasterChef'te elenen isim dikkat çekti. Bu hafta eleme potasında olan yarışmacılardan Mehmet Şef'in tabağı olan "Okyanus"u yapmaları istendi.

5 çeşit deniz ürününden yapılan tabak için Mehmet Şef tarif de verdi:

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OKYANUS NASIL YAPILIR?

"Öncelikle bir tane simit yapacaksınız. Devamında ahtapot, ahtapotu güzelce pişiriyorsunuz, yarım pişmiş olarak verdik. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, sirke ve taze kişniş, kişniş saplarıyla ahtapotumuzu pişiriyoruz. Daha sonra size bütün levrekler verdik, levrekleri açıyorsunuz. Levrekleri açtıktan sonra bütün filota yapıp, levrek marin yapıyorsunuz. Yani bütün sosunu hazırlıyorsunuz, levreği bütün yapıyorsunuz. Bütün olarak sosluyorsunuz, onu da kenara alıyorsunuz. Daha sonra yılan balığı, bu biraz zor. Bu arada prodüksiyonu ve ekibini tebrik ediyoruz. Yılan balığını sizin için Adana'dan getirdiler. Yılan balığı, sardalya var. Uskumruyu fırına koyun. Uskumruyu derilerini ve kılçığını ayıklayın. Ondan sonra zaten bembeyaz oluyor. Met şeklinde kesip buraya koyacağız. Sardalya'yı sıfır kılçık haline getiriyorsunuz. Ortadaki kılçığı alıyoruz. Ondan sonra yaklaşık üç ya da dört dakika limon, tuz, elma sirkesi, zeytinyağı ve yine biraz kişnişle beraber, sapıyla beraber tatlandırıyorsunuz. Bu arada levrek için de kişnişi toz olarak istiyoruz."

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MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM

Mehmet Şef'in tabağı için yarışmacılar büyük mücadele verse de Yudum en beğenilmeyen isim oldu.

Mehmet Şef "Yudum sende simit iyiydi ama simit dışında problemlerimiz var. Özellikle yılan balığını biz çok iyi temizleyin dedik. Küçük kılcıklar kalırsa onlar da zaten ızgarada ve marinasyonlarında gider dedik. Yılan balığını çok iyi temizlemedin. Sardalyan neredeyse ikinci işlem gördü. Levrek kalın kesildi. Püren de Erim'e göre daha kötü. Dolayısıyla zaten buradaki puan farkları da aşağı yukarı 3 puana yaklaşık oluyor ki bu da senin buradan gitmene neden oluyor. Çünkü özellikle yılan balığındaki temizlememe senin sıfır puana getiriyor." dedi.

Sosyal medyada Yudum'un elenmesine "Favorimdi şaşırdım", "Kötü değildi", "Keşke kalsaydı" yorumları yapıldı.

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