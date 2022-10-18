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Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezmesi olay oldu! Ünlü şef sessizliğini bozdu

18.10.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu, koruma ordusuyla gezerken çekilen görüntüleriyle gündem olmuştu. çekilen fotoğrafları şaşkına çevirdi. Yapılan eleştirilerin ardından ünlü şef Sivrioğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezmesi olay oldu! Ünlü şef sessizliğini bozdu

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri olay oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşların arasından koruma ordusuyla geçen Somer Şef herkesin dikkatini çekti.
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Gittiği bir şehirdeki alışveriş merkezinde korumalarla gezmesinin ardından sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı. Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.

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SOMER ŞEF YANIT VERDİ

Bu eleştirilerin ardından da Somer Şef, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu.Somer Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar. Hepinizin canı sağ olsun." dedi.

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Somer Sivrioğlu sosyal medya ele
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