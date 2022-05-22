Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranında duvar çöktü! 1 kişi ölünce flaş bir karar verdi

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun son dakika haberleriyle gündeme geldi. Yarışmanın öne çıkan şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Nispetiye Caddesi'ndeki restoranında istinat duvarı müşterilerin üzerine çöktü. Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh yaralandı.

ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Yıkıntının altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan eski diplomat olan Ürdünlü Subbed kurtarılamadı.

Shanableh'in durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Görgü tanığı Zafer Urtemur, olay anını şöyle anlattı: "Arabadan 5-6 kişi indi. Tam da o sırada çökme oldu. Duvarı kaldırmaya çalıştık ama başaramadık. Birinin baldırı kopmuştu. Diğerinin de kalbi durmuştu."

FLAŞ KARAR

Somer Sivrioğlu'na ait Efendy isimli restorandan yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Mayıs Cuma gecesi restoranımızın da içinde bulunduğu yerleşimin istinat duvarının çökmesi sonucu yaşanan tahlisiz olaydan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz" denilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaza anında kaldırımda bulunan ve hayatını kaybeden Sayın Ahmet Salim Subbed'in ailesine başsağlığı diliyoruz. Acılarını derinden paylaşıyoruz.

Medyaya yansıyan ve bizi de derinden üzen elim kaza ve acı kayıp nedeniyle bir takım gerçek dışı haberler paylaşılarak kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Bu talihsiz kaza ve acı kayıp sebebiyle restoranımızı bir süre kapattığımızı kamuoyuna duyururuz."



