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MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye All Star için Somer Şef'in yerine gelen yeni jüri Yılmaz Öztürk'ün hayatı

11.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk, yarışmanın yeni fragmanının geçtiğimiz gün ekrana gelmesi nedeniyle merak konusu oldu. MasterChef All Star 2023'ün yeni tanıtımında Mehmet Şef'in Yılmaz Öztürk'ü stüdyoya davet etmesiyle birlikte Somer Sivrioğlu'nun yerine ünlü şefin geleceği iddia edildi. Peki, MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte Somer Şef'in yerine geldiği iddia edilen ünlü şefin hayatı ve biyografisi...

MasterChef jürisi Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında? MasterChef Türkiye All Star için Somer Şef'in yerine gelen yeni jüri Yılmaz Öztürk'ün hayatı

Yılmaz Öztürk 11 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yanında Somer Sivrioğlu'nu göremeyen izleyicilerde merak uyandıran bir gelişme yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Şef Yılmaz Öztürk'ün geldiği iddia edildi. İşte Yılmaz Öztürk hakkında merak edilenler...

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk aşçılığa 1998'de Ankara’da başladı.

1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında hünerlerini sergileyen Yılmaz Öztürk, üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya almıştır.

2007 – 2010 yılları arasında 2 yerde Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yapan Yılmaz Öztürk seneler sonra İstanbul’a dönüp bilinen bir restoranda şef olmuştur.

Yılmaz Öztürk evli ve bir çocuk sahibidir.

YILMAZ ÖZTÜRK MASTERCHEF'TE

MasterChef Türkiye All Star 1. bölüm tanıtımı yayımlandı. Tanıtımda şef Yılmaz Öztürk yer aldı. Masterchef fragmanında yer alan Şef Yılmaz Öztürk'ün Somer Şef'in yerine geldiği iddia edildi.

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