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MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır? Kedi batmaz yemeği nereye ait?

07.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef kedi batmaz nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan farklı isimdeki yemek tarifleri odağında 7 farklı tarif; Bireysel dokunulmazlık oyununda ise biga, kırağaç ve davut bey kavunu çeşitleriyle yaratıcı tabak yapmalarını istedi. Bu tariflerden biri olan MasterChef kedi batmaz yemeğinin hangi yöreye ait olduğu ve tarifi merak ediliyor. Peki kedi batmaz nedir, nasıl yapılır? İşte MasterChef kedi batmaz yemeği tarifi...

MasterChef kedi batmaz tarifi nasıl yapılır? Kedi batmaz yemeği nereye ait?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu iddilalı yarışmacıları ve tarifleriyle devam ediyor. MasterChef'in 7 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümünde 2. dokunulmazlık oyununda 7 farklı tarif içerisinde kedi batmaz yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Kedi batmaz tarifini denemek isteyenler arama motorlarında kedi batmaz yemeğinin tam ve lezzetli tarifini sorguluyor. Kedi batmaz tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KEDİ BATMAZ YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİT?

Kedi batmaz Bolu'ya özgü bir yemektir. Un ve mısır unu karışımı ile hazırlanan yemek tuzlu ve tatlı olarak servis edilir. Keş peyniri ile karıştırıldığı gibi bal ve pekmez ile tatlandırılarak servis edilebilir.

KEDİ BATMAZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

  • 400 gram un
  • 200 gram mısır unu
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 9 su bardağı sıcak su

Yapılışı;
Bir tencerede su kaynatılır.
Kaynayan suya azar azar un ve mısır unu karışımı eklenir.
Tuz ve yağ eklenir ve karıştırılır.
Bir kaseye soğuk su konulur. Bir kaşık yardımıyla pişmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde hamur alınıp tabağa konulur.

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TV8 Masterchef kedi batmaz tarif
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