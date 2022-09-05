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  4. MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 4 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 4 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

05.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te kim elendi? sorusu gündemde yer alıyor. MasterChef seyircileri yarışmayı ilgiyle takip ediyor. Bilindiği üzere yarışmaya ilk veda eden isim Şeyma olmuştu. 4 Eylül Pazar akşamı MasterChef'in son bölümünde 2. eleme gecesi gerçekleşmiş oldu. Kritik eleme gecesinin sonunda MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 4 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

MasterChef kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de 4 Eylül 2022 hangi eleme adayı programa veda etti?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programı hareketli bir sezon daha geçiriyor. Masterchef'te bu haftanın 6 eleme adayı ismi; Fatma Nur, Metin, Onur, Ayaz, Görkem ve Burak olmuştu. MasterChef'e devam edebilmek ve şampiyon olma yarışında kalabilmek için kıyasıya mücade eden bu 6 yarışmacıdan biri gecenin sonunda MasterChef yolculuğunun sonuna geldi. İşte 4 Eylül 2022 Pazar MasterChef'ten elenen yarışmacı...

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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Masterchef Türkiye yemek yarışması programının ikinci eleme gecesi gerçekleşti. Eleme potasına kalan Fatma Nur, Metin, Onur, Ayaz, Görkem ve Burak yarışmada kalabilmek yarıştılar.

Şefler yarışmacılardan fındık ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu turda Görkem, Burak, Fatma Nur başarılı olarak eleme potasından çıktılar. Kalan yarışmacılardan Metin, Onur ve Ayaz, 2. turda bir kez daha yarıştılar. Bu turda yarışmacılar Mehmet Şef'in Tiryaki yemeğini şeflere sundu.

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Gecenin sonunda en başarısız tabak ile Masterchef Türkiye'ye vedan eden, ikinci elenen isim Onur oldu.

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