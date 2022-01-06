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MasterChef közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi ve malzemeleri! Ömür Akkor Şef’in közlenmiş biberli sirkeli salatası nasıl yapılır?

06.01.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yapılan közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi nmerak ediliyor. Yeni bölüme konuk olan Ömür Akkor şef, yarışmacılara ve izleyicilere birbirinden nefis yemek tarifleri verdi. Peki Ömür Akkor'un tarifi olan MasterChef közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...

MasterChef közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi ve malzemeleri! Ömür Akkor Şef’in közlenmiş biberli sirkeli salatası nasıl yapılır?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin bu akşamki konuğu Şef Ömür Akkor oldu. Ömür Şefin üç özel tarifi sunulurken, bu tariflerden birisi de közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi oldu. Peki közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi nasıl yapılır?

MASTERCHEF KÖZLENMİŞ BİBERLİ SİRKELİ SALATA MALZEMELERİ NELER?

  • 5’er tane közlenmiş kırmızı ve köy biberi
  • 3 diş doğranmış sarımsak
  • 1 limon suyu
  • Kaya tuzu
  • Pul biber
  • Kuru nane
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 yemek kaşığı Kilis hönüsü üzüm sirkesi
  • 3 yemek kaşığı Ayvalık erken hasat zeytinyağı

MASTERCHEF KÖZLENMİŞ BİBERLİ SİRKELİ SALATA TARİFİ!

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İlk olarak közlenmiş biber salatası için biberleri, sarımsağı ve maydanozu keserek malzemeleri birbiri ile harmanlayın. Sonrasında ise diğer malzemeleri üzerine ilave ederek iyice karıştırın. Közlenmiş biberli sirkeli salatanız hazır. Afiyet olsun!

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