MasterChef közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi ve malzemeleri! Ömür Akkor Şef’in közlenmiş biberli sirkeli salatası nasıl yapılır?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye’nin bu akşamki konuğu Şef Ömür Akkor oldu. Ömür Şefin üç özel tarifi sunulurken, bu tariflerden birisi de közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi oldu. Peki közlenmiş biberli sirkeli salata tarifi nasıl yapılır?
İlk olarak közlenmiş biber salatası için biberleri, sarımsağı ve maydanozu keserek malzemeleri birbiri ile harmanlayın. Sonrasında ise diğer malzemeleri üzerine ilave ederek iyice karıştırın. Közlenmiş biberli sirkeli salatanız hazır. Afiyet olsun!
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